di Redazione

Al via due giornate di prevenzione per i disturbi della memoria il 1 e 2 marzo 2024 a cura della Consulta delle disabilità e neurodiversità del Comune di Larino. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Larino e l’Asrem, fortemente voluta dalla Consulta permanente ha l’intento di soffermare l’attenzione sui disturbi della memoria e creare prevenzione. La patologia presenta dati preoccupanti, la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità riporta stime che conducono ad una riflessione poderosa. Con l’invecchiamento della popolazione mondiale questo genere di disturbi e le demenze sono destinati a raddoppiare nel 2030 e a triplicare nel 2050, con un forte impatto sia a livello sanitario sia a livello sociale. Vediamo anche ridurre gli anni in cui essi si presentano e questo va a ponderare l’imperativo della prevenzione, quale strumento fondamentale per fronteggiare i “cambiamenti” cognitivi e fornire qualità nelle aspettative di vita. Lo screening gratuito è reso possibile dalla disponibilità del dottor Mino Dentizzi, Geriatra, e la dottoressa Angela Benigni, psicologa, e si terrà venerdì 1 marzo dalle ore 15.30 alle 19.00 e sabato 2 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso la Biblioteca comunale “B. Preziosi” al 3° piano del Palazzo Ducale. È consigliata la prenotazione al n.0874-827798 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 o all’indirizzo e-mail consultalarino@gmail.com – Fare prevenzione è importante ed è un diritto collettivo.