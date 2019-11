In questi giorni a Bagnoli del Trigno fervono gli ultimi preparativi per l’apertura della IX edizione del Presepe Artistico più grande del Molise, in via Giuseppe Nicola Rossi.

L’apertura sarà festeggiata con mercatini artigianali, musica, prodotti tipici e tanto divertimento. In 350 mq si viaggia attraverso la storia e le tradizioni che accompagnano il giorno della nascita di Gesù Bambino. Si potranno osservare angoli lavorati con minuziosa cura per i dettagli.

La novità di quest’anno consiste nell’uso dei materiali di riciclo, plastica in particolare, per la sensibilizzazione della salvaguardia ambientale; tema per cui il Gruppo Volontariato Bagnolesi si attiva da anni con progetti e attività didattiche in merito. Tra le sorprese svelate nel giorno d’apertura un grandissimo albero di Natale realizzato con più di 25000 tappi di plastica riciclata e la possibilità esclusiva di visitare la mostra con approfondimenti virtuali.

Uno spettacolo di colori e luci che riscaldano menti e cuori di chi lo visiterà. In concomitanza con l’inaugurazione della Mostra del Presepe, il Gruppo Volontariato Bagnolesi, in collaborazione con Proloco Duronia e l’Associazione La Terra, promotrice della manifestazione ‘Cammina, Molise!’ promuove, per il prossimo 7 dicembre, ‘Cammina, Natale!’, una camminata da Duronia a Bagnoli del Trigno.

L’appuntamento dei partecipanti alla camminata è alle ore 14.30 a Duronia, da dove si partirà per Bagnoli del Trigno, dove l’arrivo è previsto alle 16.30 circa. I camminatori saranno accolti con il tradizionale rito dell’accensione delle ‘ndocce, e dopo l’inaugurazione della IX edizione della Mostra del Presepe artistico più grande del Molise ci sarà un momento conviviale con canti e racconti del Natale di una volta.

L’iniziativa denominata ‘Cammina, Natale!’, sulla scia della manifestazione che ogni anno nel mese di agosto porta gente a camminare in Molise, vuole essere un punto di partenza per la nascita di una rete tra paesi confinanti, come Duronia, Bagnoli del Trigno, Pietracupa, Civitanova del Sannio ed altri, che ha come obiettivo quello della promozione e della rinascita delle aree interne.

Sarà possibile visitare la Mostra del Presepe di Bagnoli del Trigno dal 7 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020 dalle 16.00 alle 20.00, presso i locali del Santuario della Madonna di Fatima.