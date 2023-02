Da una lettrice, visitatrice del Cimitero Comunale di Pozzilli, pervengono foto, interrogativi e notizie che seguono. La donna, raggiunto il predetto sito cimiteriale per deporre fiori e pregare sui resti dei propri defunti, ha osservato che il luogo è attrezzato con un’area di circa 50 mq delimitata da una bassa siepe verde nella quale è possibile disperdere le ceneri umane dei propri cari defunti e cremati, stando ad apposita tabella lì esposta. “Un servizio di civiltà -afferma la lettrice- che ho subito apprezzato.

Dopodiché mi sono chiesta : trattasi di iniziativa promossa liberamente dal Comune di Pozzilli o c’è l’obbligo di legge a che gli enti locali attrezzino i cimiteriali comunali con aree siffatte ? In effetti non mi risulta che altrove si trovino servizi analoghi per la dispersione delle ceneri umane”. Giriamo la domanda al Comune di Pozzilli per ospitare le spiegazioni che si vorranno fornire. Intanto resta la positività del servizio, stante il crescente ricorso alla cremazione dei corpi.