L’AQUILA – L’Aquila 1927 batte per 1-0 il Vastogirardi grazie alla rete di Bellardinelli al 26′ del primo tempo. E così la squadra aquilana si consolida in una classica quanto mai equilibrata: dopo 14 giornate al vertice 8 squadre in 8 punti. Tre punti d’oro con qualche sofferenza di troppo troppo negli ultimi quindici minuti. Grande afflusso di pubblico con ben 1.650 spettatori.

L’Aquila 1927 – Vastogirardi: le formazioni ufficiali

L’AQUILA 1927: 12. Michielin, 2. Bellardinelli, 3. Giuliodori, 6. Angiulli, 8. Del Pinto, 10. Banegas, 13. Alessandretti, 15. Del Moro, 23. Mantini, 25. Brunetti (cap.), 27. Persiani. A disp.: 1. Raffaelli, 4. Ouali, 5. Cassese, 11. Carbonelli, 14. Mastrone, 19. Sarritzu, 20. Alessandro, 21. Lorenzoni, 24. Tavoni. All. Cappellacci.

VASTOGIRARDI: 1. Cerroni, 2. Camara, 3. Panaro, 4. Acunzo, 5. Ruggieri (cap.), 6. Visani, 7. Caon, 8. Ceccuzzi, 9. Fontana, 10. Salatino, 11. Iacullo. A disp.: 12. Caravano, 13. Tocco, 14. Caterino, 15. Bontempi, 16. Antogiovanni, 17. Anzalone, 18. Antinucci, 19. Lisi, 20. Ferrara. All. Marmorini.

ARBITRO: Sig. Riccardo Bernardini (sez. Ciampino) assistito dai Sigg.ri Luca Passeri (sez. Roma 1) e Emanuele Puccia (sez. Frosinone).

