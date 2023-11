L’aperitivo della domenica è Caffè del Corso.

Continuano le serate evento al Caffè del Corso a Venafro, in attesa di tutti gli altri eventi natalizi che ci accompagneranno per tutto il mese di dicembre. Domenica 3 dicembre è la volta di Alex Spagnoli, l’affermato DJ per una nuova, unica e imperdibile esperienza per gli amanti della buona musica.

Il Bar Caffè del Corso vi accoglierà con i suoi rinomati drink e l’atmosfera vibrante per un appuntamento che promette ritmo, divertimento e tanta allegria.

Non mancate! Domenica 3 dicembre, a partire dalle 18:30, il Bar Caffè del Corso sarà il punto d’incontro per trascorrere una piacevole serata.

