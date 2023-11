Una serata da non perdere si avvicina! Il Bar Caffè del Corso di Venafro sta per trasformarsi come ogni domenica in un paradiso della musica, questa volta grazie alla presenza di DJ Domenico D’Andrea.

Preparatevi a vivere un’esperienza musicale unica. Il Bar Caffè del Corso vi accoglierà con le sue bevande squisite e un’atmosfera vibrante. DJ Domenico D’Andrea sarà il fulcro di una serata che promette ritmo, divertimento e tanta allegria.

Amanti della buona musica e di buoni drink, questa è la vostra occasione per lasciarvi trasportare dalla magia dei suoni.

Non mancate! Domenica 26 novembre, a partire dalle 18:30, il Bar Caffè del Corso sarà il punto d’incontro per trascorrere una piacevole serata.

redazione