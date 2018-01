La settimana prossima, giovedì 18 gennaio 2018, saremo sotto il Consiglio regionale del Molise, per chiedere ai Consiglieri eletti di rivedere l’articolo 11 comma 5 della legge regionale 20/2017 avviando una modifica costituzionalmente orientata, anche in considerazione della violazione dell’artico 48 della costituzione che stabilisce che “il voto è personale ed eguale” tale non è nel Molise, infatti per concorrere alla attribuzione di seggi una lista in coalizione basta che raggiunga il 3% dei voti validi, anzi 2 di esse hanno garantito un seggio, quando il quoziente naturale intero per averlo è il 4,7% , mentre una lista non coalizzata deve avere almeno il 10%. Inoltre il premio di maggioranza non garantisce la governabilità in quanto non c’è obbligo di votare per il Presidente eletto.