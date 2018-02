Il 25 febbraio 2018 è l’ultimo giorno del governo guidato da Paolo Di Laura Frattura ancora pochi giorni per onorare l’impegno preso con le persone disabili. Attendiamo con apprensione la delibera di Giunta che impegna 200.000 euro a favore delle oltre 300 persone che nel 2016 non hanno usufruito dei fondi messi a disposizione dal FNA 2015 né in termini di assistenza né in termini di contributo diretto caregiver.