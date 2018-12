Sabato 15 dicembre il 5° incontro a Napoli, promosso da Dem-A, vedrà riuniti ancora una volta, Sindaci, liste civiche, associazioni, persone, realtà sociali e territoriali, tutti i partecipanti hanno sottoscritto l’appello del Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris e il documento finale dell’assemblea del 1° dicembre tenutasi a Roma.

Fino a quando lasceremo che sia il PD l’unica voce “visibile” che si oppone al governo giallo-verde, La Lega e il M5S continueranno a mantenere un consenso popolare altissimo. Una forza plurale, popolare e democratica, è una necessità espressa da più parti (al Sindaco di Napoli va riconosciuto il merito di aver avviato un percorso), c’è un terremoto in atto non è tempo di litigi condominiali, non è tempo di “autosufficienza”.

Le donne e gli uomini che in questi anni hanno provato ad arginare la deriva neoliberista, difendendo diritti costituzionali territorio e “proprietà collettiva”, non hanno bisogno d’inviti, le donne e gli uomini che hanno una visione ecosostenibile e solidale sono naturalmente parte integrante, sostanziale, di un percorso politico necessario e non più indifferibile.