Un richiamo alla collaborazione come punto di partenza per le persone e mondo associativo molisano, in una società dove le parole competizione, diffidenza, paura, individualismo,segneranno un punto di non ritorno per i prossimi decenni nel Molise e nel Paese.

#cambiaresipuò

Assemblea pubblica “ELEZIONI REGIONALI 2018 DEL MOLISE” indetta a Campobasso per il giorno 3 Febbraio 2018 ore 16,00 nei locali della TIPOGRAFIA FOTO LAMPO Via Colle delle Api 170 .

Oggi non esiste società ma individui, se non fosse così non saremmo a questo punto, chi è un passo avanti trovi la forza e il coraggio di iniziare ad invertire il sistema sociale creato per garantire il molto ai pochi. Se le prossime elezioni regionali del Molise, possono essere per noi l’occasione per costruire una organizzazione delle persone, dei cittadini, delle associazioni che in questi anni si sono occupati di lavoro, scuola,ambiente, sanità, disabilità, proprietà collettiva, allora, ben vengano le elezioni.

Abbiamo bisogno di donne e uomini di tutte le età, abbiamo bisogno di avvocati, abbiamo bisogno di tecnici, abbiamo bisogno di giovani, abbiamo bisogno di tutti quelli che vogliono impegnarsi.

Abbiamo bisogno del tuo impegno, come ricorda ai movimenti sociali Papa Francesco, ci viene chiesta “vera politica” ed il superamento del settorialismo per essere protagonisti di “un cambiamento strutturale” della società “perché la vita sia degna”. Ci viene chiesta azione politica partendo da tre finalità : “1. mettere l’economia al servizio dei popoli; 2. costruire la pace e la giustizia; 3. difendere la Madre Terra”.