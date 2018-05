Sig. Presidente Donato Toma, mi preme portare alla sua attenzione una questione che riguarda oltre 300 residenti nella regione Molise, persone con disabilità prese in carico con il FNA 2017 che nel periodo di riferimento 01.06.2016 al 31.05.2017 non hanno ricevuto nessun contributo per il caregiver e nessun servizio di cura o assistenza domiciliare.

Con il Presidente uscente e l’assessore alle politiche sociali Vittorino Facciolla a fine 2017 arrivammo ad una conclusione, l’ex assessore, individuò nel bilancio 2017 una disponibilità di 200.000 euro (euro duecentomila) da versare attraverso gli ATS alle persone di cui sopra come acconto per i servizi mai erogati e il caregiver non percepito nel periodo di riferimento 01.06.2016 al 31.05.2017.

Sono trascorsi diversi mesi, ll dirigente alle politiche sociali dott. Michele Colavita, da colloqui telefonico con il sottoscritto, circa un mese fa, mi confermava una sua determina di impegno di bilancio della somma di cui sopra nel mese di gennaio 2018.

Ora la domanda è la seguente come mai ad oggi 18 maggio 2018 non è stato predisposto l’atto liquidativo ,attraverso determina, per far fronte agli impegni presi? So che lei è particolarmente attento ai temi che riguardano le persone con disabilità per questo mi aspetto un suo pronto intervento.