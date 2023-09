di T.A.

Per disponibilità a fotografarla da parte dell’arch. Luigi Viscione, che la detiene e che -si ricorda- è candidato alle ultime amministrative della città ed oggi esponente di minoranza, viene diffusa una antichissima mappa topografica di Venafro dei secoli trascorsi. Tale mappa, custodita altrove, attesta storia, arte, architettura, ambiente, società e quant’altro della città nel suo passato. Una mappa che è una bellissima ed originale miniera di dati ed informazioni, suggestiva a vedersi e che “racconta” Venafro nel tempo trascorso. Vi sono disegnati chiese, monumenti, le numerose porte di accesso all’abitato, le mura di cinta, il Castello, il Convento di San Francesco, il teatro romano, le diverse taverne, il macello, la peschiera, il casino di delitia, la fontana della grotta, il giardino dei signori, i mulini dei padroni, la Torre, i monti piene di ulive e tant’altro ancora. E’ un piacere ammirarla ed approfondirla visivamente, proponendo appunto Venafro com’era e quale era nei secoli andati. Volete ammirarla ? Basterà andare in Viale Vittorio Emanuele III (alias il Viale della Stazione) dov’è esposta in una cartoleria e chiedere di visionarla. Se ne resterà estasiati e soddisfatti!