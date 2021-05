di Tonino Atella

L’accorata denuncia dei residenti del quartiere a nord della Venafro Antica, che denunciano anche lo scempio della vicina Chiesa delle Manganelle.

E’ detta Porta delle Manganelle, denominazione derivante dal rione dove sorge, o anche Porta Nord della Venafro Antica, chiudendo a settentrione l’ingresso pedemontano della città. Si era ai tempi in cui gli abitati erano circondati da mura e chiusi da porte ben serrate a doppia mandata per tener lontani i male intenzionati e proteggere le popolazioni residenti. Ebbene tale storica Porta delle Manganelle o, se si preferisce, Porta Nord di Venafro è il più classico del degrado, dell’abbandono e della non curanza, come lo scatto allegato testimonia. Manufatto sorretto e tenuto in piedi da puntellamenti artificiali di legno e metallo evidentemente perché non sicuro e pericolante, erba e verde incolto cresciuti a dismisura a ricoprire alla vista l’intera Porta e dulcis in fondo strada sterrata sottostante assolutamente impercorribile date le pietre, i fossi e quant’altro ! Insomma il massimo dell’abbandono di un manufatto, Porta Manganelle o Porta Nord, che in passato ha fatto la storia di Venafro ma che oggi non interessa ad alcuno ! I commenti nient’affatto”teneri” dei residenti: “Viviamo nel più completo dimenticatoio/abbandono, come del resto testimoniano le condizioni di questa storica Porta, e nessuno che si adoperi per risolvere ed aggiustare.

Solo puntellamenti, oltretutto nient’affatto rassicuranti. Così come deprimente é la situazione della vicina ed altrettanto datata Chiesa delle Manganelle. Anni addietro si cercò di restaurare e recuperare, ma poi ogni cosa finì nel vuoto. Oggi l’antico luogo di culto è solo un cumulo di pietre. Che peccato, ripensando alla fede delle generazioni trascorse !”. Le conclusioni con Porta Manganelle, sempre da parte di chi vive nei pressi : “Ogni giorno per necessità e quant’altro -affermano i residenti- siamo costretti a transitare a piedi sotto questa storica Porta ed ogni volta ci raccomandiamo l’anima …! Possibile mai che nessuno vede e provvede ? Analogamente siamo senza parole e totalmente delusi per l’abbandono e l’incuria che continuano a caratterizzare in negativo la Chiesa delle Manganelle ! Ci chiediamo: verrà il giorno del suo recupero strutturale quanto meno a fini artistico/culturali ?”. Beh, per la risposta … ai posteri l’ardua sentenza di manzoniana memoria!