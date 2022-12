di Luigi Venditti

Dirompe nuovamente il fango ed i detriti sulla Provinciale 63 che collega l’abitato di Bonefro al Cimitero Comunale e proseguendo per Termoli e Santa Croce di Magliano . Una problematica grave e gravosa per i Cittadini causata da madre natura e che il Comune il Sindaco la Provincia di Campobasso ed il suo Staff Tecnico insieme al Presidente cercano in ogni modo di risolvere già da diverso tempo impegnandosi in prima persona per il bene comune e di ogni singolo automobilista . E proprio il caso di dire e continuare questo nostro breve articolo di costatazione con la mitologica dicitura : “Lavori in Corso!” Buon proseguimento ragazzi un augurio di buone feste e buona continuazione dal sottoscritto e da tutta la redazione e lo staff di Futuro Molise .