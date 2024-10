di T.A.

Una tragedia quella del naufragio di Cutro, sulle coste calabresi che scosse il mondo intero, ricordata con momenti di riflessioni, preghiere e manifestazioni di solidarietà. Tra le tante solidarietà, tutte degne del massimo risalto in quanto espressioni di profonda umanità per chi quel disgraziato giorno del 2023 non ce la fece a sopravvivere, ospitiamo di seguito la toccante lirica di Rosita Letizia, pugliese, che ha inteso trasmettere il sentimento personale e di tant’altri per il tristissimo naufragio di Cutro costato la vita a centinaia di minori, giovani, uomini e donne. I versi : “SI MUORE SENZA UN PERCHE’, SI RINCORRE IL SOGNO DI UN FUTURO MIGLIORE PER SE E PER I PROPRI FIGLI E SI VIENE INGHIOTTITI DAL MARE DELL’INDIFFERENZA, DELL’INGIUSTIZIA, DAL BUIO DELLA NOTTE, DAL BUIO DELL’ANIMA”. E’ il toccante pensiero in versi per quanti a Cutro non ce la fecero, è il monito agli uomini di questo tormentato secolo perché tornino a trionfare pace e giustizia.