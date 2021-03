Domenica 28 marzo torna l’ora legale. Alle 2 di notte, dunque a cavallo tra sabato e domenica, le lancette andranno spostate avanti di un’ora.

Dormiremo dunque un’ora in meno ma in compenso le giornate si allungheranno e avremo 60 minuti di luce naturale in più. Ciò comporterà naturalmente anche un notevole risparmio energetico che in Italia è stato quantificato in oltre un miliardo e settecento milioni di euro nel periodo 2004-2020.