di Redazione

Al Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro è stata contestata dall’ ANAC la modalità adottata per l’assunzione di figure professionali senza ricorrere alla evidenza pubblica.

L’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione bacchetta il Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro per la procedura sull’assunzione del figlio del Consigliere regionale Stefania Passarelli, contestando all’ente sub regionale venafrano, tutte le modalità di pubblicazione degli atti recanti i criteri e le modalità per il reclutamento del proprio personale. La stessa Autorità Anticorruzione, dice chiaramente che nell’assunzione diretta fatta dal Consorzio, c’è qualcosa da rivedere, a cominciare dall’avviso di selezione che l’ente sub regionale ha pubblicato e agli esiti della selezione stessa. In sostanza, nel sito istituzionale del Consorzio sono state rilevate carenze sulla trasparenza nelle procedure di reclutamento espletate. Infatti, il Consiglio dell’Autorità rappresenta che gli enti pubblici economici sono tenuti alla pubblicazione dell’avviso di selezione, i criteri di selezione e l’esito della selezione stessa in relazione alle assunzioni che vengono effettuate. Questo è molto chiaro, anche perché confrontando le procedure sul reclutamento di personale da parte di altri Consorzi di Bonifica, è emerso che essi hanno adottato anche per le procedure di assunzione a chiamata (come nel caso del figlio della Consigliera Regionale Passarelli n.d.r.) del vigente Contratto collettivo del lavoro dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica, un apposito avviso di selezione, pubblicato sul proprio sito istituzionale. E non poteva essere altrimenti se le regole sono queste! In quello del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro, viceversa, sono state evidenziate delle carenze relative proprio all’assenza di una adeguata trasparenza sulle procedure di reclutamento che sono state espletate. Abbiamo sempre detto che non si sta facendo un processo, e anche questa volta vogliamo evidenziare ciò che ha deliberato in merito l’ANAC; i rilievi fatti per il mancato rispetto di quelli che sono i criteri più basilari per una scelta meritocratica della professionalità e di tutti i requisiti necessari che garantiscono il rispetto dei princìpi di trasparenza sulle procedure. Ci soffermiamo ancora una volta, insieme ai tanti altri che come noi hanno criticato la selezione della figura professionale che non è passata attraverso una procedura concorsuale pubblica. Su questo l’ANAC, ha chiesto al Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro di pubblicare proprio le informazioni relative alla procedura di reclutamento e al conseguente conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza di soggetti esterni, ponendo l’accento sulla necessità di ricorrere, per la scelta, a modalità che vanno verso l’accertamento della professionalità rispettando “la trasparenza e il buon andamento dell’azione amministrativa.” Come è stato già scritto in proposito il problema non è quello di criticare l’assunzione di una figura professionale di rilievo, e neppure se questa figura è il figlio di un Consigliere Regionale, ma sulle procedure adottate, cioè con una chiamata diretta, andando oltre l’etica e anche le regole che, come invece si è visto, l’ANAC ha sottolineato che devono essere rispettate.