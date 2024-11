di Redazione

Alla presenza del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è svolta nella Caserma “Salvo D’Acquisto”, la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri tra il Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi e il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo. Cerimonia alla quale hanno preso parte numerose autorità militari, civili e religiose. Presente anche una delegazione del Comune di Venafro: il Sindaco Alfredo Ricci, il Presidente del Consiglio Dario Ottaviano, il vice sindaco Marco Valvola, gli assessori Angelamaria Tommasone e Oscar Simeone, oltre a un nutrito gruppo di venafrani amici del Generale. Nel suo discorso di insediamento, il neo Comandante Generale dell’Arma ha ricordato Venafro e la sua Caserma dove il papà era comandante. Menzione fatta anche dal Ministero Crosetto che ha sottolineato come la Caserma della cittadina molisana sia stato il terreno fertile per la formazione professionale ed umana del Generale Luongo, per lo sviluppo di tutte quelle doti, non solo lavorative, che oggi gli sono valse la nomina. “Un’emozione e un orgoglio senza eguali per noi presenti nell’assistere ad un così alto e prestigioso riconoscimento ad un nostro illustre concittadino e contestualmente alla nostra amata Venafro” – ha affermato il Sindaco Ricci.