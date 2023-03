Lo assicura Pierluigi Lepore, vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia del Molise, che l’ha incontrato nella Capitale.

Un esperto conoscitore di problemi, attese e prospettive del Molise, nonché amico sincero della nostra regione e dei molisani in genere, per i quali da sempre è portato ad impegnarsi per affrontare e risolvere le questioni salienti del territorio molisano. Trattasi dell’on. Maurizio Gasparri di Forza Italia, vice Presidente del Senato, che ha ricevuto nelle sedi istituzionali governative della Capitale Pierluigi Lepore, vice coordinatore regionale del Molise di Fratelli d’Italia. “E’ stato un incontro fruttuoso -spiega Lepore- in ragione della nostra pluridecennale amicizia e dei rapporti politici intercorsi. L’on. Gasparri mi ha ricevuto con la simpatia solita e ci siamo intrattenuti a parlare delle maggiori problematiche nazionali e molisane. Il vice Presidente del Senato della Repubblica continua ad avere il Molise tra le sue attenzioni principali, in ragione dei trascorsi e degli ottimi rapporti che intrattiene coi molisani”. Il prosieguo di Lepore : ” Abbiamo approfondito le aspettative della nostra regione e l’on. Gasparri ha anticipato il proprio impegno politico/istituzionale alla loro risoluzione”. Le conclusioni del soddisfatto esponente della destra molisana : ”Ci siamo rivisti con reciproco piacere, in ragione della consolidata amicizia. Un personaggio, l’on. Gasparri, attento osservatore della realtà molisana e sul quale contare perché il Molise progredisca e continui a crescere”.