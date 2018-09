L’accordo tra Lamborghini e sindacati (Fiom Cgil e Fim Cisl Amb,) prevede interessanti novità. Dopo le 500 assunzioni effettuate grazie a Urus, le 200 contenute nell’accordo sull’impianto di verniciatura, saranno 150 quelle da effettuare, a tempo indeterminato, entro aprile 2019.

L’Ipotesi di Accorso prevede anche l’innalzamento del Premio Risultato da 2700 a 3000 per l’anno 2018, ma anche che una quota del 10% della media dei premi erogati nei prossimi anni confluisca in un nuovo elemento retributivo annuale, le cui modalità saranno definite nell’Accordo per il triennio 2019-2021, in base ad un principio di ridistribuzione dei risultati positivi attesi.

La Proposta di Accordo prevede nel dettaglio anche il rafforzamento dei sistemi di partecipazione negoziata, la disciplina del ricorso ai subappalti, l’avvio di un piano straordinario di formazione retribuita, orari di lavoro e conciliazione tra tempo libero e tempo di lavoro, l’avvio dei primi progetti pilota condivisi di smart work, fino a 5 giorni di “permessi speciali per i lavoratori in difficoltà con le ferie.

Tutte queste saranno sottoposte al referendum di tutti i dipendenti.

Opportunita’ di lavoro

Come annunciato, dal prossimo luglio fino all’aprile del prossimo anno verranno effettuate ben 150 assunzioni a tempo indeterminato. Nonostante ciò sono numerose le posizioni attualmente aperte consultabili direttamente sul sito internet dell’azienda.

Al momento si ricercano le seguenti figure:

Preventive Quality Carbon Fiber

Procurement Project Leader

Industrial Engineer

Senior Buyer Safety & Driving Assistance Systems

Senior Buyer Special Painting & Bumpers

Senior Buyer Hybrid Electrification

Pre series logistic planner

Series Logistic Planner

VOC Analyst & Reporting

Preventive Quality Interior/exterior

Production Planner

Candidatura

Ricordiamo che tutti gli interessati a lavorare in Lamborghini possono inviare il proprio cv direttamente alla casa automobilistica, collegandosi al portale dedicato da cui verificare le posizioni aperte e compilare l’apposito form online.