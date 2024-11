di T.A.

Lei, Anna Maria Andres, ambasciatrice della Polonia in Italia e personaggio politico di rilievo; il padre, Gen. Wladylaw Andres, Comandante del secondo Corpo d’Armata Polacco durante la seconda guerra mondiale. Il 30 novembre prossimo la donna sarà in Molise per testimoniare l’importante presenza delle truppe polacche in Italia nel corso dell’ultimo conflitto mondiale. Ad accogliere nella circostanza l’ambasciatrice polacca ci saranno autorità istituzionali, politiche e religiose molisane.