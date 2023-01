Giovedì 26 gennaio sarà in scena alla Sala Alphaville di Campobasso il concerto letterario “L’altra Elena” di Rosanna Carnevale e Andreina Di Girolamo, spettacolo conclusivo della decima edizione della Rassegna Teatrale di Autori Molisani “OFF”.

La pièce vedrà le stesse autrici in scena al pianoforte, suonato a quattro mani, e con loro con loro Fatima Fraraccio per le letture sceniche e la giornalista Anna Maria Di Pietro, coordinatrice dello spettacolo.

La pièce è tratta da due libri che si incrociano sui temi dell’arte e della vita.

Due donne di gran temperamento, entrambe pittrici – una realmente esistita, l’altra di fantasia – affiorano dalle pagine, assolute protagoniste della propria esistenza, in un serrato volano di rimandi da un titolo all’altro, da una narrazione all’altra.

In un angolo di meraviglioso Molise, Elena Ciamarra vive intensamente la sua esperienza creativa e umana, mentre l’ottantenne Elena Araldi combatte indomita le nebbie dell’ispirazione e l’età che avanza inesorabile.

“In solitudine” (Portaparole 2019) e “Una bolla di tempo perfetto” (Il Bene Comune 2022) – controcanto di scrittura all’abitudine pianistica da sempre condivisa di Rosanna Carnevale e Andreina Di Girolamo – insieme e intrecciati trasportano in mondi affascinanti, intensi, coinvolgenti.

“L’altra Elena” sarà in scena alla Sala Alphaville di Campobasso il 26 gennaio alle ore 20.30 e i biglietti sono disponibili sulla piattaforma LiveTicket o presso la tabaccheria Picciano in via Marconi 54 a Campobasso.