Ad Agnone presentati i risultati del progetto della SNAI che potenzia l’erogazione di servizi per i cittadini del territorio dei 33 comuni. Il territorio dell’Alto Medio Sannio digitalizzato. Il 6 novembre 2024 nella sala consiliare del Comune di Agnone (IS) è stato presentato ai sindaci, agli amministratori e ai responsabili degli uffici tecnici dei 33 comuni della SNAI – Strategia Nazionale Aree Interne Alto Medio Sannio, che abbraccia l’Alto Molise e i paesi che gravitano intorno a Agnone, Frosolone e Trivento – la nuova piattaforma del progetto “E-Gov – Soluzioni tecnologiche per cittadini e imprese”. Uno strumento utile che potenzia l’erogazione di servizi per i cittadini e facilita il lavoro dei tecnici comunali e degli uffici pubblici. Grazie ad una meticolosa attività di raccolta dati e di mappatura, comune per comune, sono stati creati nuovi dati cartografici e digitalizzati quelli esistenti, in modo da consentire la consultazione sul web in modo semplificato. Nello specifico, sono state digitalizzate le mappe catastali e gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale dei comuni ed è stata implementata una piattaforma WebGis per raccogliere i dati già presenti e supportare gli enti locali nella redazione di piani e programmi intercomunali, al fine di migliorare l’organizzazione e la gestione delle politiche del territorio. Dunque, le banche dati catastali, i piani regolatori e i piani di fabbricazione, i piani di assetto idrogeologico e i piani di assestamento forestale sono ora a disposizione sul web – https://www.altomediosannio.it/webgis/ – pronti per essere utilizzati, come illustrato dal sindaco del Comune di Agnone – comune capofila della SNAI Alto Medio Sannio – Daniele Saia, con il supporto del coordinatore della SNAI Mario Di Lorenzo. «Uno strumento che va nella direzione dello sviluppo condiviso del territorio – ha sottolineato il primo cittadino Daniele Saia -, e che favorisce una pianificazione di area, la base per attuare politiche uniformi nei 33 comuni». «Utilizzare la piattaforma E-Gov consente di migliorare l’operatività quotidiana dei tecnici e dei cittadini – ha evidenziato Mario Di Lorenzo -. Ad esempio: è necessario un certificato di destinazione urbanistica? Grazie ai dati presenti online si può realizzare facilmente. Gli utenti esterni ai comuni, come i libero professionisti, possono accedere direttamente ai piani urbanistici, senza andare a fare fotocopie in municipio». La piattaforma è una base in evoluzione, sulla quale andranno innestati dei progetti pilota. Potrà servire per creare i piani di protezione civile digitalizzati, per digitalizzare le opere pubbliche, ma anche gli archivi storici presenti nell’area per agevolare l’accesso alla cultura delle comunità locali, per creare dati a supporto dello sviluppo turistico del territorio, e poi per fare una ricognizione dei terreni agricoli in stato di abbandono, per mappare i pascoli, per ottenere informazioni sugli immobili e accedere ai dati fiscali. Saranno dunque i comuni a decidere quali sperimentazioni fare, utilizzando tale strumento gratuito e accessibile. Un modo per potenziare i servizi ritenuti strategici da gestire in maniera collaborativa e associata con gli enti della SNAI Alto Medio Sannio.