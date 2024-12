di T.A.

Teatro di Eduardo Scarpetta prossimamente in scena all’Auditorium di Isernia. Trattasi di “L’ALBERGO DEL LIBERO SCAMBIO” che verrà proposto domenica 22 dicembre h 18.00 ed h 21.00 su iniziativa di CAST, il Centro Artistico di Sperimentazione Teatrale. Libero adattamento e regia saranno di Salvatore Mingione Guarino. Scritta da Scarpetta nel 1896 la commedia, adattata alla compagnia isernina, si ispira al teatro comico francese dell’epoca e all’opera omonima di Feydeu. L’Albergo del Libero Scambio è strutturata in tre atti molto comici e arricchiti di frequenti equivoci, che trascinano lo spettatore in un fiume di risate. Info e prenotazioni 339/6801542 e 339/2694897.