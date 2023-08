Una gran bella e stupenda foto è pervenuta in redazione da parte di un cortese nonché mattutino/mattiniero (scelga il termine più gradito chi legge) lettore. Questi, “caduto dal letto”, come scherzosamente suol dirsi, poco dopo l’alba, sarà andato sul balcone di casa e, notata la stupenda alba, ha scattato poco dopo le sei la meravigliosa foto, trasmettendocela perché tutti ne godessero attraverso il nostro giornale. Un click eccellente per un sole che fa capolino sul Molise, apparendo in tutta la sua vigoria di luce (e di caldo …) sopra il massiccio del Matese tra Campania e Molise. Foto meravigliosa, limpida e che attesta la bellezza della natura. Chiudendo col “fotografo” d’occasione, ovvii i complimenti per lo scatto e per una giornata ricca di cose belle !

T. A.