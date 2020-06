L’Agrimercato di Campagna Amica a Campobasso amplia la propria offerta di prodotti. Dallo scorso sabato 6 giugno, infatti, fra i banchi del mercato di Piazza Cuoco a Campobasso, è possibile acquistare anche le lumache. Fresche da cucinare o già pronte in pratici barattoli, condite con sfiziosi sughi pronti, le chiocciole vengono prodotte dall’azienda “Castagna” di Frosolone che le utilizza non solo ad uso alimentare.

Le lumache allevate in azienda vengono, infatti, utilizzate anche per l’estrazione della famosa “bava”, sostanza dalle note proprietà idratanti e lenitive, largamente utilizzata in cosmesi per la produzione di varie tipologie di creme. Per questo, oltre alle specialità culinarie il consumatore potrà acquistare anche gli ottimi prodotti estetici, anch’essi rigorosamente a Km zero.

Tornando all’aspetto alimentare di questo noto mollusco di terra, va ricordato che le lumache erano apprezzate già in epoca romana per la loro carne tenera, povera di grassi e con un livello proteico analogo a quello del pesce. Così, dopo ortofrutta, carne, pesce, salumi e formaggi ma anche olio, pasta, conserve, miele, vino e tanto altro ancora, l’Agrimercato di Piazza Cuoco da spazio ad un nuovo prodotto di nicchia, venendo incontro anche alla clientela più esigente in cerca di cibo genuino di alta qualità a km zero ma anche di una cosmesi naturale, sempre più richiesta dai consumatori.