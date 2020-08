L’Agenzia delle Entrate bandirà prossimamente alcuni concorsi con l’obiettivo di assumere circa 2.600 unità di personale nel triennio 2020/2022. Circa Trecento posti saranno destinati a ruoli dirigenziali, tramite due concorsi, gli altri 2.300 posti saranno legati a profili professionali non dirigenziali tramite tre concorsi, questo è quanto ipotizza la stessa Agenzia delle Entrate.

I 2.600 posti disponibili sono quelli autorizzati, il numero potrebbe aumentare se permesso da nuove norme. Le 2.300 assunzioni riguarderanno diverse figure professionali: economisti, giuristi, statistici, ingegneri, architetti e geometri. I concorsi dovrebbero essere dedicati ai laureati ma non è da escludere un concorso destinato ai diplomati (per esempio i geometri), anche se per ora non è dato saperlo. Non dovrebbe sussistere un limite d’età.

Le assunzioni riguarderanno le sedi dell’Agenzia dell’Entrate sparse in tutto il territorio italiano. I bandi potrebbero essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale prima della fine dell’estate. L’Agenzia delle Entrate tramite il capitolato tecnico presente sul suo portale, prevede che si possa arrivare a un totale di 300.000 candidati, le unità di personale assunte potranno usufruire di un contratto a tempo indeterminato.

Le fasi dei concorsi:

Le procedure di selezione possono prevedere una prova oggettiva attitudinale atta a testare le competenze trasversali e che sarà svolta sicuramente nel caso di un numero di candidati molto elevato rispetto ai posti disponibili.

Una prova oggettiva tecnico-professionale per misurare le conoscenze tecniche nelle materie previste d’esame tramiti quiz a risposta multipla.

Un tirocinio teorico-pratico integrato da una prova orale.

Le suddette prime due prove dedite al reclutamento del personale non dirigenziale sono di norma previste. Alla seconda prova accederanno un numero di candidati pari a 3 o 5 volte i posti previsti per il relativo concorso. Le procedure di selezione per i 300 posti a dirigenti potrebbero prevedere una prova preselettiva e prove scritte tradizionali.