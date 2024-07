di Redazione

L’Agenzia del Demanio, ente pubblico che gestisce, razionalizza e valorizza il patrimonio immobiliare dello Stato italiano, è alla ricerca di personale amministrativo per la sede di Roma, in via Barberini 38, per svolgere attività tecnico-organizzative. Queste includono: elaborazione e verifica di atti, documenti e contratti; aggiornamento e ricerca in banche dati; monitoraggio dei progetti.

Requisiti richiesti:

Laurea in economia, giurisprudenza o scienze politiche (non è richiesto un voto specifico);

Esperienza nel ruolo;

Ottima conoscenza del pacchetto Office;

Patente B;

Essere automuniti;

Disponibilità full-time su turni dalle 8.00 alle 15.42 (36 ore settimanali).

Condizioni offerte:

Contratto a tempo determinato a partire dal 13 settembre (la durata sarà definita durante il colloquio);

Retribuzione in base al CCNL di categoria;

Buono pasto per ogni giorno di effettivo servizio.

Per ulteriori informazioni e per inviare la candidatura, clicca qui. L’offerta scade il 31 dicembre.