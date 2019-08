Presentato solo dieci giorni fa, il progetto dell’Aesernia Fraterna raccoglie consensi e cresce. L’associazione sportiva, nata dalla fusione della storica scuola calcio Fraterna e dalla società militante in Prima Categoria denominata Aesernia 2017, con l’obiettivo di offrire ai bambini e ai giovani del posto un percorso coerente di crescita all’insegna dello sport, che vada dai primi calci fino alle categorie più alte della prima squadra, amplia già i propri orizzonti.

Non solo calcio, ma anche futsal. L’associazione si prepara, infatti, ad abbracciare un’altra realtà pentra di grande successo e spessore: l’Isernia Futsal Academy di mister Massimiliano Matticoli, ad oggi impegnato a guidare in serie B la Sporting Venafro. Una comunione di intenti al vertice, che sfocia in una proficua collaborazione, da oggi e per il futuro, sotto un tetto comune. Una novità che amplia così l’offerta dell’Aesernia Fraterna, senza snaturare le parole d’ordine: sport, divertimento e sociale, in un progetto aperto e inclusivo, come dimostra appunto quest’ultimo colpo.