Tre voci, tre talenti, tre donne che con autoironia e fascino, portano in scena il brio dello Swing anni Cinquanta. Mercoledì 19 dicembre al Teatro Italo Argentino di Agnone alle ore 21.00 saranno protagoniste le Dive dello Swing Ladyvette.

Uno spettacolo di Teresa Federico, Valentina Ruggeri, Francesca Nerozzi, Giorgio Serafini Prosperi e Massimiliano Vado, composizione e musiche dal vivo Roberto Gori, regia Massimiliano Vado

Tutto inizia in un freddo appartamento della Torino di metà anni Trenta. Tre giovani sorelle sono impegnate ad imparare il napoletano per entrare nelle grazie della musica melodica italiana e raggiungere finalmente la celebrità. Cosa bisogna fare per diventare il trio più famoso d’Italia?

Le tre ragazze si troveranno ad affrontare incontri difficili e situazioni surreali. In un’atmosfera a tratti esaltante e a tratti malinconica lo spettacolo attraverserà continui colpi di scena fino a scardinare completamente tutti i presupposti iniziali, passando dalla drammaticità, all’ironia, alla comicità.

Lillo Petrolo: “Il senso di questo spettacolo è risate e musica, Ladyvette sono tre attrici con il talento e i tempi comici adatti ad un format di questo genere, come in Italia se ne vedono pochi”.

Roberto Gori: “Scrivere musica per Ladyvette vuol dire sfidare 3 talenti straordinari, capaci di interpretare la comicità in ogni sua sfaccettatura senza mortificare la tecnica del canto armonizzato a tre voci”.