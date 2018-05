Alunni dell’obbligo ammessi in ritardo in classe venerdì a Venafro, causa la sgradita presenza notturna di ladri nel “Mons. Testa”, istituto scolastico dell’obbligo della città. I soliti ignoti, al momento “uccel di bosco”, erano penetrati nottetempo portando via i computer della scuola.

Al mattino al personale scolastico è toccata la sgradita sorpresa di accorgersi del fattaccio, dandone immediata comunicazione alle forze dell’ordine della città. Queste, arrivate prontamente al “Mons. Testa”, hanno effettuato rilievi, indagini e quant’altro di rito, prima di consentire l’ingresso a scuola di alunni, maestre e personale amministrativo ed ausiliario.

Subito dopo, e con un contenuto ritardo rispetto all’orario scolastico solito, sono iniziate regolarmente le lezioni coi piccoli alunni dell’istituto che non hanno mancato di sottolineare quanto avvenuto nella scuola della loro crescita sociale ed intellettiva.

Le indagini delle forze dell’ordine cercheranno adesso di risalire agli autori della sgraditissima invasione notturna al “Mons. Testa” per recuperare il mal tolto ed inchiodare alle loro responsabilità gli autori del furto.

Tonino Atella