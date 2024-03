di T.A.

PER FORTUNA SENZA RIUSCIRE A RUBARE ALCUNCHE’ GRAZIE ALLA PRONTEZZA DEI VENAFRANI PRESI DI MIRA

Non demordono, cercano di “arraffare” quanto trovano nelle abitazioni private prese di mira, ma in taluni casi -vuoi la casualità e vuoi la prontezza dei cittadini “visitati”- non riescono a colpire e i loro tentativi per fortuna vanno a vuoto. E’quanto accaduto sere fa a Venafro, esattamente al quartiere Starza, dove i “soliti ignoti” hanno visitato diverse abitazioni private, non riuscendo però a rubare alcunché. In un caso la scaltrezza di un’anziana che si era avveduta di quanto accadeva ha mandato a vuoto l’azione delinquenziale. In altro episodio i malviventi addirittura avevano rimosso la serratura dal portone di un’abitazione privata per entrare nell’alloggio privato e portar via quanto avrebbero trovato, ma anche qui il colpo è andato a vuoto grazie alla prontezza dei titolari dell’abitazione. Serata/no quindi per siffatti loschi individui, ma guai ad abbassare la guardia da parte dei venafrani.