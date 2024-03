FURTI A VENAFRO E I VENAFRANI SONO IMPAURITI E PREOCCUPATI

Non è un gran bel momento per Venafro, i venafrani e le loro proprietà private. Ignoti e loschi individui, che si spera vengano presto individuati, inchiodati alle loro responsabilità e messi finalmente nelle condizioni di non colpire più, continuano in effetti ad entrare nelle abitazioni e nelle proprietà private dei nuovi rioni della piana, arraffando e portando via ciò che trovano, non senza distruggere i beni domestici nelle case “visitate”. E’ ciò che accade da tempo e ne sanno qualcosa in tanti in diversi quartieri : dalla Starza al centro dell’abitato e sino alle zone orientali di Venafro. Approfittano, i ladri, dell’assenza temporanea di gente nell’abitazione, rompono vetri, forzano serrature ed arraffano quanto possono per poi sparire senza lasciar traccia. Da una casa, portato via tra l’altra refurtiva anche un prezioso anello con brillante del tempo trascorso. Ovviamente presentata regolare denuncia di furto ai Carabinieri della città nella speranza di recuperare il mal tolto e risalire ai ladri.