L’acqua piovana accolta come “manna dal cielo”, bene preziosissimo per quanti lavorano la terra e aspettano che piova perché la semina sia favorevole e tale da apportare produzione e raccolti copiosi al massimo. Certo, su tanti terreni c’è l’irrigazione artificiale creata dall’uomo per tali finalità, ma l’acqua di … “Giove Pluvio” che viene dall’alto è tutt’altra cosa. Sempre comunque, resta beninteso, che le precipitazioni non siano eccessive a tal punto da apportare danni e guai al lavoro della terra. Acqua piovana quindi in genere ben accolta, anche se diversi suoi effetti risultano tutt’altro che graditi. Ad esempio non fanno certo sorridere, anzi … , le buche che le precipitazioni piovose scavano letteralmente sulle strade urbane a Venafro. Ce ne sono tante su piazze e strade asfaltate, con l’acqua piovana che le fa aumentare di numero, ampiezza e profondità provocando conseguenti disappunti e problemi per pedoni ed automobilisti. Esattamente quanto accaduto dopo la nottata e la mattinata ultime di pioggia intensa e battente sulla città.

Tutto qua i problemi susseguenti all’acqua piovana recentissima su Venafro ? Purtroppo no, anche se tale dato è già tanto consistente ! C’è infatti dell’altro apportato dall’acqua piovana intensa e battente sulla città, nient’affatto piacevole! I topi infatti, evidentemente sotto l’incalzare della pioggia intensa, nella circostanza sono soliti abbandonare i luoghi dove di solito stazionano, fuoriescono dalle tane e si aggirano impauriti e velocissimi dappertutto, zig/zagando a destra ed a manca su piazze, vicoli, strade e traverse, dinanzi ai negozi o alle porte di casa nell’abitato urbano alla ricerca di un rifugio, di un nuovo riparo. Capita così di ritrovarseli di colpo davanti per strada o altrove, con loro che scappano da una parte e uomini, donne, giovani e anziani che si fermano di botto, chi gridando per lo spavento e chi inorridito dallo sgraditissimo spettacolo ! Rimedi possibili per fossi in strada e topi in … libera uscita ? Come minimo derattizzazione e disinfestazione immediate da parte del Comune nel centro abitato, in modo da garantire il massimo della pulizia, del decoro e della tranquillità alla gente. Quindi l’eliminazione ad horas, nell’immediatezza, di buche e fossi da acqua piovana prima che ci si vada a finire dentro a piedi o su gomma !