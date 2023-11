di Redazione

Superbonus, PNRR in Molise, trasferimento delle risorse all’Agenzia Post Sisma per i

pagamenti della ricostruzione fermi da oltre un anno ed avvio urgente delle operazioni

di aggiornamento del prezzario regionale delle opere edili.

Sono queste alcune delle principali tematiche discusse ieri mattina a Palazzo Vitale nel corso dell’incontro con il Presidente della Giunta Regionale del Molise Francesco Roberti, al quale hanno preso parte il Presidente dell’ACEM-ANCE Molise Corrado Di Niro e il Direttore Gino Di Renzo.

Durante l’incontro, la rappresentanza dell’Associazione ha richiesto anche l’implementazione di una piattaforma unica telematica per le istruttorie degli appalti pubblici, intesa come una “infrastruttura” di raccordo tra gli attori coinvolti (stazioni appaltanti, operatori economici, assessorati regionali) che consenta di dialogare gli stessi e di accelerare le procedure di liquidazione alle imprese.

Infine si è parlato anche di bilancio regionale, pagamento dei fondi in avanzo di amministrazione e piano casa, tutti argomenti contenuti in un documento che il Presidente Di Niro ha consegnato al Presidente Roberti.

Quest’ultimo ha manifestato ampia disponibilità, accogliendo le istanze di dialogo e confronto pervenute dall’Associazione sui temi di interesse del settore.