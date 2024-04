di Redazione

Dopo il successo della scorsa edizione, prosegue il percorso del Festival “Città in scena”, promosso dall’ANCE Nazionale, Associazione Mecenate 90, Cidac e Fondazione Musica per Roma con il patrocinio di In/Arch.

Le Regioni Puglia e Molise saranno protagoniste del primo appuntamento che si terrà a Trani il 9 aprile prossimo a partire dalle ore 10, presso il Palazzo Beltrani. Per l’occasione, sarà presente nella cittadina pugliese l’ACEM-ANCE Molise, con a capo il Presidente Corrado Di Niro, il quale farà un intervento nei saluti introduttivi. “Città in scena” è un festival che si propone di valorizzare casi di progetti di rigenerazione urbana di iniziativa privata o in partnership con il pubblico, conclusi di recente o in fase di realizzazione, accuratamente selezionati insieme all’Ance Nazionale. L’iniziativa predilige ovviamente progetti di interventi aventi un certo impatto economico e sociale, allo scopo di valorizzare e raccontare la forte capacità progettuale delle città italiane. Le città si racconteranno in 4 tappe sul territorio, per arrivare al grande evento conclusivo a dicembre a Roma. Tra le novità di quest’anno, la collaborazione con il Ministero degli Affari esteri che consentirà di arricchire il Festival di testimonianze e collegamenti con città internazionali. L’evento è organizzato con la collaborazione del Comune di Trani e di Ance Puglia, Acem-Ance Molise e Ance Bari e BAT e la co-organizzazione dell’Ordine degli Architetti di Barletta-Andria-Trani, e vedrà la partecipazione di rappresentanti di istituzioni locali, università, progettisti, imprese ed esperti, come da programma allegato. Per il Molise, nella sessione pomeridiana, dopo il saluto dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici Michele Marone, sarà illustrato dal dott. Marco Peluso del “Gruppo Peluso” il Progetto “Residenze Roccapipirozzi (Albergo Diffuso)”, un progetto di recupero e ridestinazione dell’antico nucleo medievale di Roccapipirozzi (Sesto Campano), che rischiava di scomparire a causa dell’abbandono. Le conclusioni dei lavori della tappa saranno affidate a un dialogo tra la Presidente Ance Nazionale Federica Brancaccio e il segretario generale di Mecenate 90, Ledo Prato.