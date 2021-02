Il 9 e 11 Febbraio si terrà il laboratorio online di orientamento all’utilizzo delle opportunità previste da Your First EURES Job per lavoro, tirocinio e apprendistato in un paese europeo.

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al Laboratorio di Orientamento e Empowerment rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni, residenti in Molise, promosso da Eurodesk Italy, in collaborazione con la Rete EURES Italia e i servizi al lavoro del territorio Molisano.

Si tratta di un evento online dedicato ai giovani interessati ad acquisire nuove competenze professionali mediante esperienze di lavoro, apprendistato o un tirocinio in un altro paese Ue, + Norvegia o Islanda. Il laboratorio è formato da due sessioni online della durata di circa 2 ore e si terrà dalle 16 alle 18 nelle seguenti date: 9 e 11 Febbraio 2021.

La prima sessione sarà dedicata ad un’attività di conoscenza dei partecipanti e ad una prima analisi delle competenze possedute. La seconda sessione del laboratorio sarà focalizzata sulla parte di empowerment e sulla simulazione di registrazione alla piattaforma Your First Eures Job.

La partecipazione al laboratorio è gratuita, ma i posti sono limitati.

Per partecipare è necessario registrarsi tramite il seguente link: https://www.eurodesk.it/yfej-molise

Your First EURES Job è un progetto finanziato dal Programma europeo per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI), che aiuta i giovani che desiderano svolgere un’esperienza lavorativa all’estero e assiste i datori di lavoro che ricercano figure professionali con diverso profilo nel mercato europeo.