Ennesimo incontro domenica coi commercianti e cittadini venafrani per affrontare problematiche locali discutendone collegialmente

Mancherebbero meno di tre mesi (la data certa ed ufficiale comunque ancora non è dato sapere) alle elezioni amministrative venafrane per il rinnovo del Consiglio Comunale in scadenza appunto quest’anno e già si “affilano le armi” -quelle politico/ideologiche ovviamente- per conquistare voti e consensi popolari. In tanti a Venafro sono in pieno fermento. Si vocifera di candidature dalla rinnovata Pro Loco che dovrebbe essere della competizione con propri iscritti, oltre a candidature da neo movimenti socio/politici locali. Così come resta assodata l’affermazione categorica di Massimiliano Di Vito, ex assessore, che ebbe a dire : ”Mi candido a Sindaco ! Chi vuole, mi segua !”. Cioè iniziative si assommano ad iniziative per prepararsi e non farsi trovare “spiazzati”, alias impreparati o addirittura superati dagli eventi. In tale contesto di iniziative, proposte, attività, proposizioni ed auto-candidature popolari, ecco tornare a farsi sentire “Laboratorio 86079”, team popolare di recentissima costituzione e che fra tre mesi intende essere assolutamente della partita municipale per dare una “sterzata” alla città, rilanciandone immagine, efficienza e portata, stando a quanto si asserisce dal suo interno, rendendolo noto alla collettività. Ecco infatti il testo pervenuto in redazione : “A circa tre mesi dalla data del deposito delle liste per il rinnovo del consiglio comunale di Venafro -scrivono da Laboratorio 86079- proseguono gli appuntamenti di Laboratorio 86079. Domenica 29 maggio h 10.30 presso la Liberty avverrà un confronto coi commercianti di Venafro e frazioni. Un momento di ascolto e discussione per analizzare assieme le problematiche del settore. “Nessuno di noi -è il pensiero del movimento- ha la soluzione ideale per i problemi che affliggono la città, ma ascolto e dialogo devono essere il fulcro della futura attività amministrativa. Recuperare il senso di comunità, ascoltare idee e proposte sono gli elementi nostri caratterizzanti. La città appartiene a tutti e solo stando tra la gente si possono percepirei problemi della quotidianità di ognuno”. L’invito a partecipare all’incontro, fa sapere Laboratorio, è rivolto a tutte le categorie del settore economico per un contributo a migliorare la città”.