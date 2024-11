di Redazione

Nell’ambito del Progetto Continuità 2024-25, l’Istituto Alfano-Perrotta, liceo scientifico, liceo classico, indirizzo di scienze applicate, indirizzo sportivo, sezione Rondine e sezione curvatura biomedica, propone anche quest’anno alcune attività laboratoriali in varie discipline strutturate per gli alunni delle classi terze della scuola media al fine di consentire loro una scelta più consapevole della scuola secondaria di secondo grado in vista del prossimo anno scolastico 2025-26. I laboratori didattici si svolgeranno in presenza nei mesi di novembre-dicembre presso le sedi dell’Istituto Alfano e ogni alunno potrà scegliere in base ai propri interessi le seguenti attività:

un breve corso di latino (3 incontri)

un breve corso di greco (3 incontri)

un laboratorio di scienze

un laboratorio di disegno

un laboratorio di informatica

un laboratorio di fisica

Nel modulo di iscrizione online sono indicati i giorni in cui si svolgeranno, le sedi e tutti gli orari delle attività. Gli alunni potranno partecipare dopo aver effettuato l’iscrizione tramite il link riservato alla propria scuola che trovano qui sotto. E’ opportuno che i docenti della scuola media di appartenenza condividano la lettera di invito con il link sulle classroom degli alunni delle classi terze in modo che possano iscriversi ai laboratori.

Questi i link per l’iscrizione ai laboratori:

Bernacchia, Palata-Castelmauro- Guardialfiera

San Martino-Ururi Portocannone, Larino

Brigida

Petacciato, Difesa Grande

Campomarino, Montenero di Bisaccia, Santa Croce di Magliano

Guglionesi, Schweitzer