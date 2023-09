L’IMPOSSIBILE, FITTA, PERICOLOSA ED IMPENETRABILE BOSCAGLIA TUTT’INTORNO ALL’EX SCUOLA MEDIA “PILLA” DI MAIELLA A VENAFRO, LETTERALMENTE ABBANDONATA ED “ASSALTATA” DAI VANDALI

Un tempo era istituto scolastico pubblico dell’obbligo ed ha aiutato a sapere, apprendere, crescere e formarsi tante generazioni di giovani ambosessi venafrani. Parliamo dell’ex Scuola Media Statale ”Pilla” di Maiella a Venafro. Oggi, purtroppo, è cadente, vandalizzata, in buona parte distrutta e circondata tutt’intorno da una impossibile, fitta, pericolosa ed impenetrabile boscaglia fatta di alberi ad altissimo fusto, rovi, piante di ogni tipo e vegetazione a josa ! Un abbandono totale, rifiuti a non finire e certamente un ricettacolo di animali anche selvatici di ogni specie ! Il tutto nel cuore di un quartiere, quello di Maiella a Venafro, abitato da centinaia di famiglie, un buon migliaio di persone, con numerose attività commerciali di ogni tipo, con case popolari e con l’Istituto Scolastico Superiore “De Nicola” a due passi ! No, tutto questo non è ammissibile e già in passato quest’ organo d’informazione aveva denunciato la bruttura, su cui purtroppo è doveroso tornare perché quanto meno si ripulisca e si pulisca! Certo, si attendono gara d’appalto ed inizio lavori dopo il finanziamento pubblico per restaurare il tutto, ma intanto non é ammissibile siffatto “spettacolo” di degrado, incuria ed abbandono nell’abitato venafrano, oltretutto una potenziale minaccia peri residenti di Maiella. Cittadini che reclamano pulizia, ordine e decoro fuori l’uscio della loro casa !