di T.A.

SARA’ MAI RISOLTO IL MORTIFICANTE ABBANDONO DELLO STORICO SS. ROSARIO DI VENAFRO ?

Un tempo era utilissimo, frequentato da utenza molisana e delle regioni confinanti, aveva salvato tante vite umane, contava su ottime professionalità mediche ed infermieristiche, era ospedale di zona ambitissimo da tanti e rappresentava una risposta concreta ed in tempi reali alle esigenze sia delle popolazioni del mandamento venafrano che, come scritto, delle regioni confinanti come Campania, Lazio e Abruzzi. Trattasi dello storico Ospedale Civile di Zona Santissimo Rosario di Venafro, una brutta serata degli anni ’80 svuotato in tutta fretta di pazienti e personale a seguito di eventi sismici e da allora non più riaperto, realizzandosi a tempo di record l’ala attigua e successivamente l’attuale e nuovo SS Rosario sul lato sud della Colonia Giulia, giusto di fronte allo storico SS Rosario. Quindi tante novità in ambito sanitario a livello di Regione Molise, ma sostanzialmente nessuna cura ed attenzione più nei confronti dell’antica struttura ospedaliera venafrana, precipitata conseguentemente nel più totale e desolante abbandono, frutto di incuria e disinteresse più totali ! Il ”vecchio” SS Rosario oggi ? Si, è proprio un rudere cadente, con alberi altissimi e vegetazione abbondante cresciuti a dismisura tutt’intorno, con vetri rotti, tante porte sfondate e all’intero –non ci si va da tempo …- di certo vandalismi, distruzione, sporcizia, rifiuti e cose simili ! E’ così che si tiene una struttura pubblica? E’ giusto che quanto è servito ed é stato apprezzato dalle generazioni pregresse versi oggi nel più completo abbandono e nella progressiva distruzione ? E la bella pineta tutt’intorno, adibita negli anni a parcheggio ? Anche qui disordine diffuso, incuria, abbandono e simili ! A margine di tanto, la domanda essenziale : a chi spetta intervenire per sanare, ristrutturare e tornare a rendere agibile e funzionale il tutto, visto che la collettività non gradisce affatto simile situazione di fatto ? Il complesso è di proprietà della sanità pubblica regionale, per cui è competenza/dovere/diritto dell’Asl Molise intervenire, cosa però che continua a non verificarsi da decenni ! Non resta allora che sperare nel cambio di mentalità, atteggiamenti e tendenza nella rinnovata assemblea amministrativa molisana –leggi Consiglio Regionale – perché finalmente “si volga lo sguardo” in tutta responsabilità verso il “povero e derelitto” storico SS Rosario di Venafro, risollevandolo dall’oblio in cui è precipitato per tornare a renderlo utile e funzionale per qualsivoglia esigenza della collettività.