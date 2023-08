di T.A.

Un attento osservatore e lettore di questo giornale : ”E’ tutto un degrado la “Villetta” del rione Ciaraffella-afferma l’interlocutore- ossia il verde pubblico del rione. Al centro di tale spazio verde c’é la bellissima statua della Vergine, oltretutto ben accudita dai residenti, ma tutt’intorno è un desolante ed assai mortificante abbandono. Erba alta dappertutto, sporcizia, cartoni e rifiuti di ogni tipo ! Una indecenza unica !”. Perché succede tutto questo a suo dire, proviamo a chiedere ? “C’è un solo addetto –viene puntualizzato- preposto alla tenuta del verde pubblico sia nel rione che nell’attigua Villa Maria,i giardini pubblici comunali. Evidentemente la mole di lavoro è tanta che l’uomo non riesce a fronteggiare il tutto”. Ed allora, cosa propone ? “Occorrono più braccia lavorative –è sempre l’osservatore ad esprimersi- in modo da tenere in ordine e in perfetto stato anche la storica “Villetta” di Ciaraffella. Il rione è trai più belli di Venafro data la Liberty ed il laghetto, ma serve tenerlo in maniera diversa, a partire dal verde della tipica “Villetta”, anche per rispetto all’immagine della Vergine posta al centro”.