Halloween, tempo di scherzetto e dolcetto. Di maschere, abbigliamento e trucchi tipici della “Terra di Halloween” del nord Europa, da dove il tutto è arrivato invadendo e coinvolgendo a destra e a manca, nonché a nord e a sud, fanciulli, ragazzi e giovani ambosessi. Divertimento di tanti quindi, ma non tutti fanno altrettanto. C’è infatti chi coglie al volo l’occasione offerta da … Halloween per gustare le prelibatezze naturali della prodiga e sana collina molisana, mangiandone a bocca piena e pasteggiando con altro prodotto tipico di questa terra : il frizzante rosso molisano! L’esempio in tal senso lo propone ”Angelino il contadino” che ha fatto pervenire in redazione video e foto del suo “particolarissimo” Halloween, mostrando e decantando la propria insolita ed originale zucca naturale … di Halloween, farcita con tanto ben di Dio assolutamente bio, ossia patate, peperoni e melanzane molisani.

Ed allora gustate assieme ad “Angelino il contadino”, che mostra e racconta in video e foto allegati, la particolarissima Zucca di Halloween 2022. E buon appetito a tutti, tenendo per certo che sapori, salubrità e genuinità offerti da ambiente, aria e terra molisani sono assolutamente tali e come tali da gustare, senza remore di sorta !