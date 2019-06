Altro fallimento per Di Maio, la Whirlpool chiude a Napoli. La decisione del management all’incontro di ieri mattina coi sindacati che mette in discussione l’accordo sancito a ottobre. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno e ha immediatamente sollevato la protesta dei dipendenti che, in tutt’Italia, sono già pronti allo sciopero.

La posizione espressa dall’azienda è stata quella di affermare di essere intenzionata a procedere alla riconversione del sito produttivo di Napoli e di avviare la procedura per la cessione del ramo d’azienda a una società terza “in grado di garantire la continuità industriale allo stabilimento e massimi livelli occupazionali, al fine di creare le condizioni per un futuro sostenibile del sito napoletano”.

Proprio l’impegno del ministro Di Maio, chiamato di nuovo in causa dai sindacati, risulta essere stato apertamente sconfessato dalla decisione comunicata dall’azienda. A ottobre scorso, infatti, s’era giunti a un’intesa che avrebbe previsto l’investimento di risorse per 250 milioni e il rientro di produzione dalla Polonia.

E il vicepremier, attirandosi già allora qualche critica dagli stessi sindacati, aveva esultato sui social: “Ho appena firmato un accordo di cui sono davvero orgoglioso perché rappresenta un cambio di passo per l’Italia. Appena giunti al governo abbiamo iniziato una dura lotta contro le delocalizzazioni. Oggi sta succedendo qualcosa che va oltre: stiamo riportando il lavoro in Italia”.

Nel frattempo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha affermato, in una nota, di aver già provveduto a convocare un tavolo di crisi proprio sulla vertenza relativa al futuro dello stabilimento napoletano dell’azienda. L’incontro è previsto per il prossimo martedì, 4 giugno.