di T.A.

I RESIDENTI NE RECLAMANO PULIZIA E CURA

Quante cose andrebbero e potrebbero migliorare con un pizzico di attenzione, amor proprio e senso civico in più! Ed invece, in assenza di tanto, si é costretti ad assistere ed incassare spettacoli tutt’altro che belli e piacevoli a vedersi ! Tra le tante cose che non vanno, gli accorti lettori di FuturoMolise segnalano l’impossibile, indecente e deludente stato de “La Villetta” del rione Ciaraffella a Venafro, così come è denominato il verde pubblico di piazza Marconi. Al centro la bellissima statua della Vergine su colonna di pietra, che i residenti accudiscono con fiori e tanta cura, tutt’intorno però l’abbandono più assoluto ! Rifiuti, verde incolto, vialetti ricoperti di tutto e spiazzo verde praticamente inavvicinabile ! Anni addietro gli stessi residenti di Ciaraffella promuovevano l’annuale festa religioso/civile popolare in omaggio alla Vergine dopodiché, stante il persistente abbandono e disordine dell’area, hanno lasciato perdere ogni cosa ! Ed oggi, persistendo la totale mancanza di pulizia, taglio e cura del verde della citata “Villetta”, l’area in questione è precipitata purtroppo in mortificanti e desolanti abbandono ed incuria ! Si saprà recuperare e ripulire finalmente tale “Villetta” per il buon nome del rione e per l’immagine stessa di Venafro ? L’auspicio è praticamente unanime !