LE VIE “ P’ RENT’ “ E “ R’ CRIST’ “ UNA VOLTA ERANO I CORSI PRINCIPALI DELLA VENAFRO ANTICA , RICCHI DI VITA ED ATTIVITA’

Sino agli anni ‘60/’70 erano le strade principali di Venafro, con tantissimi residenti, famiglie intere e numerose a viverci ed attività artigianali e commerciali a non finire. Erano – Via Plebiscito (detta la Via P’ Rent’) e Via Cavour (comunemente chiamata la Via R’ Crist’, portando alla storica chiesa omonima)- il cuore socio/economico pulsante della Venafro del tempo ; praticamente parallele e solcavano da nord a sud il centro storico. La prima -la Via P’ Rent’- collegava il rione Mercato con Porta Nova, Ciaraffella ect. ed era la principale per dimensioni, attività e residenti ; l’altra -la Via R’ Crist’- andava dal quartiere delle Monache al rione di Cristo ed era la seconda per lunghezza, residenti e botteghe artigiane presenti. Pullulavano di tutti e di tutto, con famiglie residenti nelle traverse, nei vicoli, nei vicoletti o lungo tali “corsi” principali. E assieme alle famiglie contadine ed operaie vi erano tantissime botteghe artigiane di ogni tipo (artigiani oggi purtroppo scomparsi !) nonché negozi commerciali. Una vita sociale h24 non stop, coi vicinati che pullulavano di gente ed iniziative di vario tipo. Un vociare continuo e tantissima gente in strada per incombenze di vario tipo. Altrettanto facevano i minori ambosessi. Giocavano e si divertivano in strada, non essendoci auto, moto e pericoli di sorta. E poi i bellissimi e preziosi vicinati tanto alla Via P’ Rent’ che alla Via R’ Crist’ (o delle Monache, dato che le clarisse erano ospitate nel vicino convento di S. Chiara, oggi sede del Museo Nazionale di Venafro). Vicinati come scrigno preziosissimo di socializzazione, storia e cultura. Erano una sorta di grandi famiglie allargate, con scambi ed aiuti reciproci quotidiani per risolvere i problemi della quotidianità. Le attività alla Via P’ Rent’ : macellerie, alimentari, negozio di scarpe e pantofole, lo stagnino, il piccolo commerciante, abbigliamenti, mercerie, falegnami, sarti, barbieri e tant’altro ancora. I negozi della Via R’ Crist’ : tabacchi, alimentari, macelleria, calzolaio, falegname, merceria ect. Cosa resta oggi di tutto questo, soprattutto della vita socio/economica che vi si svolgeva ? Praticamente niente più ! Tutto sparito, tutto chiuso, tutto traslocato altrove ! Solo qualche nucleo familiare extracomunitario stabilitosi in loco, ma il grosso delle abitazioni, dei negozi e delle botteghe artigiane hanno chiuso definitivamente i battenti ! Che gran peccato, ripensando alla bella e continua vitalità umana della Via P’ Rent e della Via R’ Crist’! Torneranno a rivitalizzarsi i due storici “corsi” principali della Venafro di un tempo ? Francamente difficile ! Ma resta l’impagabile suggestione di ricordare, pensare e riproporre anziani, adulti, donne, fanciulli, negozi, botteghe ed attività come se tornassero magicamente a viverci rivitalizzando ogni cosa e riportandovi sorrisi, voci e persone.

T.A.