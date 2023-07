LA MACCHINA DELLA MADONNA DEL CARMINE DI VENAFRO VINTA DA UN … ISERNINO !

Sul carissimo ed oggi vecchio e polveroso libro di algebra del ginnasio del liceo classico dei decenni trascorsi, era scritto a chiusura di ciascun teorema la sigla “C.D.D.”, che stava per “Come Dovevasi Dimostrare”. In pratica a chiusura di ragionamento tecnico, matematico e geometrico si confermava inappuntabile la regola, appunto, del CDD. Riscontro che può adattarsi pari pari alla conclusione della lotteria per aggiudicare la fiammante e nuova vettura DR messa in palio dal Comitato Festa Madonna del Carmine di Venafro per sostenere finanziariamente i tre giorni di festeggiamenti civili e religiosi che tanto hanno soddisfatto la città. Venduti oltre 7mila tagliandi dei 10mila stampati ed alla fine l’estrazione ha premiato il tagliando serie U n. 031, cui appunto è andata la vettura. E sapete chi è il fortunato vincitore? Un signore isernino, C.I., lavoratore di una scuola pubblica nel capoluogo ed inizialmente restìo a comprare il biglietto ! Ossia la conferma precisa che la fortuna è imperscrutabile ! Avreste mai immaginato che a fronte di 7mila tagliandi venduti nella quasi totalità a Venafro ad aggiudicarsi la macchina alla fine sarebbe stato un isernino ? La “dea bendata”, un soggetto imprevedibile non c’è da fare ! A proposito, auguri al fortunato vincitore e buon viaggio nella massima accortezza !