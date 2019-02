Sono settantuno i lavoratori in difficoltà economica a causa dei mancati pagamenti. Il 4 marzo a mezzogiorno incontro al Palazzo territoriale di governo tra sindacati, Regione e Asrem.

La nota congiunta di FP CGIL e CISL FP

Le scriventi Organizzazioni Sindacali a seguito dei continui ritardi dei pagamenti degli emolumenti stipendiali del personale dipendente dell’ EAHS SANSTEFAR Molise, alla luce di quanto emerso nel corso dell’assemblea di tutto il personale, tenutasi in data 13/02/2019, comunicano alle SS.LL. in indirizzo l’inizio dello stato di agitazione. Si chiede pertanto a norma di legge (ex Legge 146/90 e 83/2000) e delle norme contrattuali di comparto in materia, la CONVOCAZIONE delle parti per esperire la procedura conciliativa.