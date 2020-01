Si è svolta il 21 gennaio 2020 presso Palazzo Colagrosso a Bojano, l’Assemblea dei lavoratori GAM/Solagrital unitamente alle OO.SS. Confederali e di Categoria e le Rappresentanze Sindacali Unitarie.

Obiettivo dell’assemblea è stato quello di fare il punto della situazione su una vertenza che, ormai, si trascina da troppo tempo senza avere ancora soluzione in termini di ripresa dell’attività da parte delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti. Nel merito, è stato fatto un excursus su tutti i passaggi che vi sono stati nel corso degli anni, nonché sugli accordi siglati soffermandosi in particolare su quelli sottoscritti presso il MISE.

In aggiunta, è stata fornita informazione sulle iniziative poste in essere nei confronti della Giunta della Regione Molise, a partire dalle richieste e dai solleciti effettuati delle Federazioni di Categoria territoriali ed indirizzati al Presidente Toma (tesi all’ottenimento della convocazione di incontri) sino ad arrivare alle mobilitazioni e ai presidi che, anche negli ultimi giorni, hanno visto protagonisti lavoratrici e lavoratori guidati dal prezioso attivismo delle rappresentanze sindacali.

Nel corso dell’assemblea ci si è soffermati, infine, sulla necessità di incalzare tutte le Istituzioni affinché queste ultime, chiamate ad attivarsi per il LAVORO, verifichino la realizzabilità di quei progetti industriali già noti alle cronache locali favorendo investimenti che abbiano quale risultato la creazione di occupazione stabile e di qualità.

L’Assemblea, le RSU e le OO.SS., nel ritenere che gli interventi previsti per l’Area di Crisi complessa e la positiva definizione di essi possano dare un nuovo impulso allo sviluppo dell’intero territorio molisano, considerano di fondamentale importanza il completamento della Filiera avicola quale percorso CONCRETO e FATTIBILE in MOLISE di rilancio del tessuto industriale

CHIEDONO

alla Regione Molise

a) di convocare, con la massima urgenza, un incontro perché si avvii un tavolo di confronto locale con il soggetto imprenditoriale che, peraltro, pare abbia già manifestato ad alcuni esponenti della Giunta Regionale la volontà di realizzare, entro breve termine, un investimento nell’ambito dell’attività di macellazione;

b) di attivarsi in rapporto con il Ministero dello Sviluppo Economico per valutare, congiuntamente, la valenza di tali proposte onde ricorrere ad ogni utile strumento di sostegno per il rilancio della filiera avicola;

c) di prevedere un cronoprogramma per dare continuità a quanto sin qui dichiarato anche nelle sedi ministeriali circa politiche attive che diano realmente risposte per generare posti di lavoro

ED ANTICIPANO

che in assenza di riscontro si vedranno costrette ad attivare mobilitazioni e ad interessare la Prefettura.

La vertenza GAM/Solagrital è diventata il simbolo di un’intera Regione: i lavoratori rivendicano a gran voce un diritto fondamentale della Costituzione Italiana che è quello del LAVORO ed è per questo che non si fermeranno e continueranno a lottare per ottenerlo.

Il LAVORO è dignità dell’essere umano.