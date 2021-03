di Giovanni Minicozzi

Cari lettori,

Vi chiedo di ascoltare il video allegato prodotto oggi 31 marzo da Fabrizio, un disabile non deambulante che vive a Termoli.

Fabrizio, Dj di alto livello, ha messo a nudo la situazione reale inerente la vaccinazione dei disabili e loro familiari caregiver.

Sono convinto che in altre regioni minimamente organizzate certe assurdità nei riguardi dei più fragili non accadano.

Spero che il presidente della Regione Donato Toma e il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano ascoltino la denuncia di Fabrizio e prendano urgenti provvedimenti finalizzati a rendere meno difficile la vita ai più bisognosi.

Grazie.